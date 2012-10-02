Freedom House назвал "клевету" четким и согласованным наступлением на СМИ

Как сообщает ЛигаБизнесИнформ, по данным пресс-службы организации, президент Freedom House Дэвид Креймер заявил: «В инициативе криминализации клеветы мы видим четкие и согласованные усилия, направленные на ограничение свободы слова и свободного освещения избирательной кампании в Украине».

«Более того, зависимость судебной власти от правительства и недавний всплеск политической политических преследований вызывает сомнение в том, что с журналистами в Украине будут обращаться справедливо», - заметил он.

Президент Freedom House считает, что Европа не должна закрывать глаза на последние события в Украине.

«Европейские партнеры Украины должны поставить вопрос ребром, осудить эти тревожные события и дать понять, что в Европе нет места для запугивания и преследования СМИ», - сказал Д.Креймер.

Как сообщал УНИАН, 18 сентября Верховная Рада приняла в первом чтении проект закона, которым предусмотрено уголовное преследование за клевету с наказанием до трех лет заключения. Проект закона был внесен народным депутатом от Партии регионов Виталием Журавским.

Проект закона вызвал критику со стороны Еврокомиссии, Совета Европы, ОБСЕ и депутатов Европарламента, а также протесты журналистов.

25 сентября В.Журавский зарегистрировал в парламенте проект постановления об отмене решения Верховной Рады о принятии в первом чтении законопроекта о криминализации клеветы.

1 октября возле Верховной Рады прошла акция журналистов и политиков против принятия закона об ужесточении ответственности за распространение клеветы.

Сегодня, 2 октября, в 10.00 напротив здания ВР начнется вторая протестная акция журналистов и граждан против данного законопроекта.