Оппозиция требует уже завтра отменить скандальную «клевету»

Как передает корреспондент УНИАН, об этом лидер фракции «БЮТ-Батькивщина» Андрей Кожемякин заявил сегодня во время Согласительного совета лидеров фракций и председателей комитетов парламента.

«Мы категорически требуем, чтобы этот законопроект завтра первым вопросом был отменен», - сказал А.Кожемякин.

По его словам, в настоящее время очень странной выглядит позиция некоторых депутатов от большинства, которые заявляют, что не знали, за что голосовали.

«Сегодня все по очереди говорят, что нажимали кнопки за своих коллег. Но нужно честно сказать, что хотели наехать на свободу слова, на журналистов», - сказал А.Кожемякин.

В свою очередь лидер фракции НУ-НС Николай Мартыненко заметил, что его фракция также поддерживает требование об отмене законопроекта о клевете.

«Мы требуем отменить этот законопроект, которым власть стремится закрыть рот обществу», - сказал Н.Мартыненко.

Как сообщал УНИАН, 18 сентября украинский парламент принял в первом чтении проект закона, которым предусматривается ввести уголовное преследование за клевету с наказанием до трех лет заключения. Проект закона был внесен народным депутатом от ПР Виталием Журавским.

Проект закона вызвал критику со стороны Еврокомиссии, Советы Европы, ОБСЕ и депутатов Европарламента, а также ряд протестов со стороны журналистского сообщества.

25 сентября В.Журавский зарегистрировал в парламенте проект постановления об отмене решения Верховной Рады о принятии в первом чтении законопроекта относительно криминализации клеветы.

Однако, как заявил первый заместитель председателя Комитета ВР по вопросам регламента, депутатской этики и обеспечения деятельности парламента Сергей Сас, В.Журавский не имеет права сам отзывать свой проект закона и теперь Верховная Рада должна определяться с его судьбой.

С.Сас заметил, что если следовать регламенту, то этот законопроект должен рассматриваться в сессионном зале во втором чтении и именно по результатам рассмотрения должно приниматься решение о его отклонении.

Сегодня возле Верховной Рады Украины проходит акция журналистов и политиков против принятия закона об усилении ответственности за распространение клеветы.