Налоговая говорит, что не преследует ТВi по политическим мотивам

Об этом глава Государственной налоговой службы Александр Клименко заявил в интервью газете «КоммерсантЪ-Украина».

«Мы всем, у кого нашли нарушения, выставляем одинаковые претензии, и все платят деньги в бюджет. Основной тезис — налоги должны платить все. Если есть налоговые риски, то никому нет поблажек и индульгенций. Я очень неудобный глава налоговой службы, мне нет смысла с кем-то заискивать. Что касается TBi, то его структура собственности достаточно сомнительна. Есть решение американского суда, в котором указано, что путем рейдерского захвата один собственник забрал канал у другого. Суд был между Владимиром Гусинским и Константином Кагаловским. Вы же американскому суду доверяете?», - отметил А.Клименко.

Он объяснил, что у ТВі «накапливался налоговый кредит, и вдруг в 2011 году в отчетности сделана корректировка за 3 года».

По словам А.Клименко, все декларации подписывал Николай Княжицкий, который одновременно является генеральным директором и главным бухгалтером «без экономического образования» ТВі.

А.Клименко опроверг заявления, что налоговая служба преследовала телеканал по политическим мотивам.

«Мы нашли нарушения в налоговой отчетности телеканала. Мы должны были их не заметить только потому, что это TBi? Мы ни одного раза не вмешивались в редакционную политику телеканала. Главный аргумент TBi состоит в том, что суд принял решение в их пользу. Мы оспорили это решение, и суд апелляционной инстанции признал нашу правоту. TBi согласился и уплатил деньги. В чем именно здесь преследование? Если телеканал не согласен с решением суда, он вправе подать кассацию. Лично я уверен, что руководство телеканала использовало эту ситуацию в политических целях», - подчеркнул глава ГНС.

Как сообщал УНИАН, 12 июля Государственная налоговая служба в г. Киеве заявила, что 28 апреля по результатам проведения внеплановой документальной проверки телеканала ТВі было выявлено нарушение – занижение надлежащего к уплате в бюджет НДС на сумму более 3 млн грн. На основании этого было возбуждено уголовное дело против директора ООО «Телерадиокомпания «Телерадиосвит» (телеканал ТВі) Н.Княжицкого - по ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины (умышленное уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах).

В начале августа налоговая милиция закрыла уголовное дело в отношении директора ООО «Телерадиокомпания «Телерадиосвит» (телеканал ТВі) Н.Княжицкого, которого обвиняла в уклонении от уплаты налогов.

13 сентября ТВі призвал всех небезразличных помочь в сборе средств для уплаты налоговой службе долга.

24 сентября Н.Княжицкий заявил, что телеканал уплатил Государственной налоговой службе 4 млн 098 тыс. 451 грн.

«Мы убеждены, что эта сумма начислена нам безосновательно, с целью давления на телеканал, с целью закрыть нас перед выборами. Но благодаря вам, наши уважаемые зрители, наши друзья и симпатики, мы помешали планам власти», - отметил Н.Княжицкий.