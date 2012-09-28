Власенко: Тимошенко незаконно лишили права на краткосрочное свидание

Об этом в комментарии УНИАН сказал защитник Ю.Тимошенко, народный депутат Сергей Власенко, комментируя отказ руководства Качановской колонии предоставить разрешение на сегодняшнюю встречу Ю.Тимошенко с лидерами Объединенной оппозиции Александром Турчиновым, Арсением Яценюком и Григорием Немырей.

«Это абсолютно незаконно. Есть статья 107 и 110», - сказал С.Власенко.

По словам С.Власенко, работники пенитенциарной службы аргументировали отказ двумя причинами: «якобы тем, что у Юлии Владимировны было много делегаций из Европейского Союза и якобы тем, что немецкие врачи не рекомендовали ей проводить такие встречи».

С.Власенко подчеркнул, что по закону любой заключенный имеет право на краткосрочную встречу один раз в месяц. По словам защитника, последняя краткосрочная встреча по инициативе Ю.Тимошенко состоялась 11 августа с послом ЕС в Украине Жозе Мануэлем Пинту Тейшейрой.

«После этого к ней никто не приезжал на краткосрочные встречи, а сегодня, отметьте, уже конец сентября», - сказал С.Власенко.

Он подчеркнул, что все европейские делегации, которые приезжали к Ю.Тимошенко, прибывали по согласованию с Администрацией Президента и не в рамках краткосрочных встреч.

«Все европейцы, которые приезжали к ней, не приезжали в рамках краткосрочных свиданий по просьбе Тимошенко. Они приезжали по согласованию с Администрацией Президента», - подчеркнул С.Власенко.

Он также отметил, что немецкие врачи, напротив, рекомендовали Ю.Тимошенко проводить встречи с друзьями, родными и близкими, поскольку это способствует процессу реабилитации.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Государственной пенитенциарной службе информировали, что Ю.Тимошенко обратилась к руководству Качановской исправительной колонии с просьбой о предоставлении ей 28 сентября свидания с А.Яценюком, А.Турчиновым и Г.Немырей.

Разрешение на такое свидание руководством учреждения предоставлено не было.

В частности, как объяснили в пенитенциарной службе, предоставление свиданий с осужденными, которые проходят курс лечения в стационарных условиях, на период лечения приостанавливается. Право на общение с осужденными имеют лишь адвокаты и медицинский персонал, добавили в пресс-службе.

Также в ГПтС указывают, что в соответствии с рекомендациями немецких врачей клиники "Шарите", значительное количество встреч негативно влияет на процесс реабилитации Ю.Тимошенко, в связи с чем врачи рекомендовали максимально ограничить количество встреч на время пребывания осужденной в стационарном учреждении и сосредоточиться именно на реабилитационном процессе.

Одновременно ГПтС Украины отмечает, что во время пребывания Ю.Тимошенко в Центральной клинической больнице "Укрзализныци" ей более 180 раз предоставлялись встречи с представителями Европейского парламента, дипломатических миссий международных и зарубежных организационно-правовых институтов, политическими деятелями и отдельными гражданами.