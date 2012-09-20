В Комитете ВР отмечают, что Ефремов «валит с больной головы на здоровую»

Председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности Виктор Швец опровергает заявление лидера фракции Партии регионов Александра Ефремова о затягивании с рассмотрением в комитете законопроекта об уголовной ответственности за клевету.

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении В.Швеца.

Председатель комитета напомнил, что вчера в интервью «5 каналу» А.Ефремов заявил, что главный комитет по подготовке к рассмотрению этого законопроекта, который возглавляет представитель оппозиции, медлил с рассмотрением этого законопроекта в установленные сроки. По словам А.Ефремова, в связи с этим парламент вынужден был соблюдать сроки рассмотрения, предусмотренные Регламентом ВР, и именно в связи с этим 18 сентября депутаты приняли законопроект в первом чтении.

В.Швец отметил, что данный законопроект народный депутат от Партии регионов Виталий Журавский вносил дважды - 19 июля и в замену предыдущего - 12 сентября текущего года.

По словам председателя комитета, рассмотрение первого законопроекта, который был внесен 19 июля, планировалось на заседании комитета 12 сентября. В.Швец отметил, что, учитывая заключение Главного научно-экспертного управления, рекомендации международной организации «Репортеры без границ», других общественных организаций, а также принимая во внимание то, что принятие такого законопроекта приведет к нарушению международных обязательств Украины перед Советом Европы по соблюдению стандартов свободы слова, подкомитет по вопросам уголовного и уголовно-процессуального законодательства Комитета предложил Комитету на заседании 12 сентября утвердить и внести представление в Верховную Раду Украины об отклонении этого законопроекта.

В то же время, добавил В.Швец, 6 сентября В.Журавский отозвал этот законопроект, а 12 сентября, за несколько часов до заседания Комитета, подал в парламент другой законопроект под этим же регистрационным номером 11013.

“По закону «О Регламенте Верховной Рады» и «О комитетах Верховной Рады Украины», Комитет по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности не имел никаких правовых оснований рассматривать 12.09.2012 законопроект № 11013 от 12.09.2012, поскольку он нуждался в новом заключении Главного научно-экспертного управления, выводах пяти комитетов парламента, которым было дано поручение председателя Верховной Рады Украины, да и в соответствующей проработке в Комитете”, - сказал Д.Швец.

Он напомнил, что, в соответствии со статьями 93 и 108 Регламента Верховной Рады Украины, каждый законопроект после его регистрации не позднее пятидневного срока направляется в главный комитет по подготовке и предварительному рассмотрению законопроекта.

По словам В.Швеца, законопроект, который внесен на замену, был направлен председателем Верховной Рады Украины для рассмотрения в Комитет по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности 17 сентября 2012 года. Вместе с тем, отметил В.Швец, вопреки Регламенту ВР, без представления профильного Комитета и без заключения Главного научно-экспертного управления 18 сентября этот законопроект был рассмотрен парламентом.

Как сообщал УНИАН, 18 сентября Верховная Рада проголосовала в первом чтении за изменения в Уголовный и Уголовный процессуальный кодексы об усилении ответственности за посягательство на честь и достоинство человека. Согласно изменениям, журналистов, а также других граждан, распространяющих информацию, которую кто-то расценит как посягательство на его честь и достоинство, ожидает наказание вплоть до ограничением свободы сроком от двух до пяти лет.