Азаров считает президентско-парламентскую форму правления оптимальной

Об этом он сообщил в ходе общения с пользователями сети Facebook.

«Мое мнение, основанное на опыте работы той и другой системы, однозначное: для Украины оптимальной является президентско-парламентская форма правления, которая позволяет реализовывать курс структурных преобразований в стране». – написал Н.Азаров.

Справка УНИАН. 8 декабря 2004 года Верховная Рада приняла закон о внесении изменений в Конституцию (о политреформе), который предусматривал переход от президентско-парламентской к парламентско-президентской форме правления, формирование правительства коалицией депутатских фракций, продление срока полномочий Верховной Рады до 5 лет.

Закон вступил в силу с 1 января 2006 года.

1 октября 2010 года Конституционный Суд обнародовал принятое 30 сентября решение об отмене политической реформы 2004 года.

В частности, КС признал не отвечающим Конституции Украины Закон «О внесении изменений в Конституцию Украины» от 8 декабря 2004 года №2222-IV в связи с нарушением процедуры его рассмотрения и принятия.

КС возобновил действие Конституции Украины 1996 года, и обратился к органам государственной власти с требованием безотлагательно привести украинское законодательство в соответствие с Основным Законом.

В тот же день, 1 октября 2010 г., Кабинет министров приветствовал возвращение Украины к президентско-парламентской модели государственного строя.

“Сегодня Конституционный Суд Украины признал не отвечающими Конституции изменения к Основному Закону, принятые 8 декабря 2004 года, в связи с нарушением конституционной процедуры их рассмотрения и принятия. Таким образом, Украина должна вернуться к президентско-парламентской модели государственного строя. Кабинет министров Украины приветствует такое развитие событий”, - говорилось в заявлении правительства.

В документе также выражалось сожаление по поводу того, что конституционная реформа 2004 года “не стала основой порядка в государстве”.