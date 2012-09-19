Для женщин в красном перекроют центр Киева

Как сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации, в частности, на ул. Набережно-Хрещатицкой, 31 в 11.00 стартует MamamiaVeloQuest. Продолжительность квеста – 5-7 часов.

Кроме того, в субботу в 13.00 на площади Славы, перед входом в парк Вечной Славы, соберутся участницы женского велопробега Lady In Red. В рамках Европейской недели мобильности мероприятие с участием велосипедисток в красном пройдет одновременно в нескольких городах Украины. Организует велопробег клуб Pride Kustoms совместно с Ассоциацией велосипедистов Киева.

Также в этот день с 10.00 часть улицы Владимирской - от бульвара Шевченко до улицы Богдана Хмельницкого - будет закрыта для проезда автомобилей и обустроена как пешеходная зона. Здесь можно будет попить кофе на раздельной полосе, разрисовать мелом асфальт, поиграть в наземные игры и встретить участниц велопробега Lady In Red.

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В этой пешеходной зоне будет проводиться выставка-ярмарка бывших в пользовании велосипедов, также все желающие будут иметь возможность пройти бесплатное техобслуживание велосипедов у экспертов Ассоциации велосипедистов Киева.