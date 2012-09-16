Канада приостановила работу посольств в Египте, Ливии и Судане

Как передает РИА «Новости», об этом заявил министр иностранных дел Канады Джон Бэрд.

Предполагается, что посольства возобновят свою работу уже в понедельник, однако это будет зависеть от развития ситуации.

На этой неделе массовые акции против появления в интернете любительского фильма-пародии на пророка Мухаммеда проходят сразу в нескольких странах мусульманского мира. Наибольшего накала протесты достигли в Египте и Йемене, выступления отмечены также в Судане, Тунисе, Пакистане и Бангладеш. В городе Бенгази на востоке Ливии радикалы штурмовали посольство США, убив при этом четырех человек, в том числе американского посла.

Госдепартамент США ранее выпустил заявление, в котором призвал семьи сотрудников дипмиссий в Тунисе и Судане, а также их второстепенный персонал вернуться в США из соображений безопасности. Кроме того, гражданам США предлагается воздержаться от поездок в эти страны.