Колесников рассчитывает на «открытое небо» с США уже в этом году
Украина и США уже в этом году могут подписать соглашение об «открытом небе».
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерстве инфраструктуры Украины, об этом сообщил вице-премьер-министр – министр инфраструктуры Борис Колесников после переговоров с руководством Министерства транспорта США и The Boeing Company, которые состоялись во время рабочего визита к США.
«Самая главная тема переговоров – это авиация. Я думаю, что мы очень приблизились к «Открытому небу», - сказал вице-премьер.
По его словам, украинские компании могут возобновить право осуществлять авиаперевозку, которую они утратили в 2005 году.
«То есть, украинские компании смогут летать в любой город США без ограничений, как соответственно и любые американские компании, смогут летать в города Украины», - сказал Б.Колесников.
Также вице-премьер сообщил, что встречи с коллегами из Министерства транспорта США, представителями федеральных авиационной и железнодорожной служб были очень полезными для украинской делегации. «Встречи были очень эффективными, американский опыт бесценный, ведь это ведущая экономика мира», - отметил он.