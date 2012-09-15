Колесников рассчитывает на «открытое небо» с США уже в этом году

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерстве инфраструктуры Украины, об этом сообщил вице-премьер-министр – министр инфраструктуры Борис Колесников после переговоров с руководством Министерства транспорта США и The Boeing Company, которые состоялись во время рабочего визита к США.

«Самая главная тема переговоров – это авиация. Я думаю, что мы очень приблизились к «Открытому небу», - сказал вице-премьер.

По его словам, украинские компании могут возобновить право осуществлять авиаперевозку, которую они утратили в 2005 году.

«То есть, украинские компании смогут летать в любой город США без ограничений, как соответственно и любые американские компании, смогут летать в города Украины», - сказал Б.Колесников.

Также вице-премьер сообщил, что встречи с коллегами из Министерства транспорта США, представителями федеральных авиационной и железнодорожной служб были очень полезными для украинской делегации. «Встречи были очень эффективными, американский опыт бесценный, ведь это ведущая экономика мира», - отметил он.