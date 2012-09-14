Посол США попросил о встрече с Луценко

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии "Народная самооборона", об этом он заявил во время встречи с защитниками Ю.Луценко – женой Ириной Луценко и адвокатом Игорем Фоминым – в Посольстве Соединенных Штатов Америки в Украине.

Т.Мелия выразил обеспокоенность по поводу ограничения Ю.Луценко в общении с адвокатами, нарушения его конституционных прав на частную жизнь.

По словам И.Луценко, заместитель госсекретаря США также обеспокоен общей политической ситуацией в Украине и подчеркивает тенденцию усиления давления на заключенных оппозиционных политиков.

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В свою очередь, посол США в Украине Джон Теффт, который также принимал участие во встрече, сообщил защитникам, что уже обращался в соответствующие учреждения о возможности встречи с Ю.Луценко на территории Менской колонии.

В "Народной самообороне" подчеркнули, что представители США с тревогой оценивают ситуацию с заключением Ю.Луценко и нарушением его прав. По словам Т.Мелии, вопрос заключения Ю.Луценко остается в повестке дня в отношениях США и Украины.