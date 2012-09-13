Янукович: Украина ожидает от Турции конкретных предложений

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Президент Украины Виктор Янукович сказал на заседании украинско-турецкого Стратегического совета высокого уровня.

«Надо активизировать эту работу», - отметил Президент.

Также большое внимание он уделил сотрудничеству между Украиной и Турцией в энергетической отрасли.

В то же время, Президент заметил, что обе страны должны развивать отношения во всех направлениях, представляющие обоюдный интерес.

В.Янукович подчеркнул, что в Украине большое внимание уделяют переговорам относительно подписания соглашения о свободной торговле с Турцией. Он выразил надежду, что в окончательном варианте документа будут максимально учтены интересы двух стран.

Президент также высказался за развитие сотрудничества между Украиной и Турцией на региональном уровне.