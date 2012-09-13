Яценюк: Евросоюз может применить санкции после выборов

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.Яценюк сообщил на пресс-конференции в Житомире.

“Ближайшее время применения таких санкций, скорее всего, наступит 29 октября 2012 года. Применение санкций Евросоюзом относительно Украины связано лишь с одним - демократичностью или недемократичностью выборов в Украине. Говорить о том, что эти выборы будут демократическими, не представляется возможным, поскольку то, что сегодня происходит на избирательных участках, и то, что Ю.Луценко и Ю.Тимошенко в тюрьме, не позволяет говорить о том, что эти выборы будут признаны демократическими. Поэтому в Европе сейчас дискуссия идет в четком формате - или эти выборы будут признаны недемократическими, или частично демократическими”, - сказал А.Яценюк.

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При этом он напомнил свой тезис о том, что Объединенная оппозиция заинтересована в демократичности выборов.

“Однако, если Президент Украины Виктор Янукович хочет узурпировать власть, то выборы в Украине признают недемократическими, и к Украине будут применены санкции - как против Президента, так и против его ближайшего окружения как к лицам, которые имели отношение к подделке результатов выборов. ", - сказал А.Яценюк.

При этом он отметил, что, в частности, речь идет о таких санкциях, как запрещение въезда в страну, ряд расследований против таких лиц и прочее.