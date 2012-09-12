В Харькове чернобыльцы снова вышли на протесты

13:52, 12 сентября 2012
Политика
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Сегодня чернобыльцы Харькова начали бессрочную акцию протеста.

Бессрочные акции чернобыльцев продлятся «вплоть до полного выполнения их требований»

Как передает корреспондент УНИАН, около сотни ликвидаторов аварии на ЧАЭС с транспарантами и плакатами вышли на площадь Свободы в центре Харькова с требованиями выполнения закона «О статусе и социальной защите граждан, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы».

Комментируя событие, председатель Всеукраинского объединения ветеранов Чернобыля Владимир Проскурин сообщил, что акция в Харькове началась вчера, 11 сентября, «как и по всей Украине». По его словам, чернобыльцы, как и раньше, выдвигают требования «выплаты пенсий в полном объеме, и всем категориям ликвидаторов, а не только генералам и директорам».

«Закон должен выполняться безо всяких судов, а если суды состоялись в интересах истцов-чернобыльцев, то их решения должны выполняться», - заявил В.Проскурин.

Кроме того, он отметил, что у чернобыльцев добавилось новое требование - «снять и не рассматривать» поданный в Верховную Раду «нардепом Яценко проект Социального кодекса», который, как считают чернобыльцы, «объединяет ряд законов, в том числе «чернобыльский» и «афганский», и уничтожает наработки последних лет».

«Мы видим в этом нарушение Конституции», - заявил В.Проскурин.

Он отметил, что бессрочные акции чернобыльцев продлятся «вплоть до полного выполнения их требований».

Как передавал УНИАН, 2 августа народный депутат Антон Яценко (фракция Партии регионов) зарегистрировал в ВР проект Социального кодекса (реестр. № 11061).

В объяснительной записке к документу отмечается, что законопроектом предусмотрено унифицировать систему управления фондами соцстрахования на основе создания единой вертикали исполнительных органов, что должно обеспечить: экономию административных расходов на осуществление фондами своих функций и полномочий; более полный охват налогоплательщиков и повышение уровня сбора взносов соцстрахования; целевое направление средств социального страхования; упрощение отношений фондов и субъектов ведения хозяйства по регистрации и уплаты взносов и пр.

Кроме того, проект предусматривает расширение и упорядочение системы льгот и компенсаций некоторым категориям граждан, также установленных отдельными специальными законами.

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