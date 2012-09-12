Путин: Запуск второй нитки «Северного потока» запланирован на 8 октября

Запуск второй нитки «Северного потока» запланирован на 8 октября.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Кремля, об этом президент России Владимир Путин сказал во вторник вечером в Cочи на совместной пресс-конференции с президентом Сербии Томиславом Николичем.

«Мы заканчиваем уже работу над второй ниткой «Северного потока», и в ближайшее время должна уже состояться фиксация того, что вторая часть работы выполнена. На 8 октября мы запланировали торжественное мероприятие по пуску второй нитки газопровода», - сказал В.Путин.

«Основные потребители, как известно, в Западной Европе», - добавил он.

При этом президент РФ подчеркнул, что нужно сделать всё, чтобы не было никаких сложностей и проблем с европейскими партнерами.

«Мы будем к этому стремиться в ходе переговорного процесса», - заявил он.

В то же время, В.Путин завил, что Россия будет искать возможности сбыта своих энергоносителей на других рынках.

«Я только сейчас, будучи во Владивостоке, со многими азиатскими лидерами говорил на этот счёт. Россию там ждут с нашими энергоносителями. Мы будем заниматься сжижением газа в ускоренном порядке, будем предлагать наши энергоносители на мировых рынках», - сказал В.Путин.

При этом он подчеркнул, что Сербия - очень удачно расположенное европейское транзитное государство - может сыграть свою позитивную роль не только для себя самой, но и для партнёров и российских, и западноевропейских.

В свою очередь, Т.Николич отметил, что планируется до конца года начать роботы на трассе газопровода «Южный поток» продолжительностью почти 400 километров через территорию Сербии.

Напомним, официальный представитель ОАО «Газпром» Сергей Куприянов во вторник на пресс-конференции в Москве заявил, что «Газпром» намерен нарастить поставки газа в страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) до уровня поставок в Европу

Справка УНИАН. «Северный поток» - новый маршрут экспорта российского газа в Европу в обход Украины. Газопровод проходит через акваторию Балтийского моря от бухты Портовая (район Выборга) до побережья Германии (район Грайфсвальда). Протяженность газопровода составляет 1224 км.

После выхода на проектную мощность обеих ниток производительность «Северного потока» составит 55 млрд куб. м газа в год.