В Киеве ранили ножом кандидата в народные депутаты

Как сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью ГУ МВД в г. Киеве, информация о происшествии поступила по телефонной линии 102 от врачей скорой медицинской помощи.

Как отметили в столичном главке, на место происшествия выехали следственно-оперативные группы во главе с руководством Киевской милиции. Установлено, что инцидент с пострадавшим произошел в Днепровском районе неподалеку от дома, где он проживает.

По предварительным данным О.Бойко сначала был нанесен удар по голове сзади, после чего он получил проникающее ножевое ранение брюшной полости. В настоящее время пострадавший находится в больнице скорой медицинской помощи. Также установлено, что незадолго до происшествия он посещал одну из местных жилищно-коммунальных контор, где по свидетельствам работников находился в нетрезвом состоянии. Как отметили в отделе связей с общественностью ГУ МВД в г. Киеве, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст.296 (хулиганство) Уголовного Кодекса Украины.