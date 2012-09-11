Кириленко: у Ющенко игра - «отними голоса у объединенной оппозиции»
Политик считает, что политическая сила третьего президента страны имеет целью перетянуть на себя голоса оппозиции.
Политическая сила Виктора Ющенко «Наша Украина», которая идет на выборы отдельно, имеет целью лишь отобрать голоса у Объединенной оппозиции. Но эта игра ничем не закончится, а только подтвердит ситуацию, что страна идет путем четкого разделения на власть и оппозицию. Об этом в интервью «5 канала» заявил народный депутат (НУ-НС) Вячеслав Кириленко.
«У Ющенко может быть одна игра «отними голоса у объединенной оппозиции», больше ничем эта игра не закончится. Наличие вот этих сил, которые призваны лишь отобрать по частям голоса от объединенной оппозиции, только подтвердит, что сейчас ситуация в стране выходит на принципиальный водораздел: есть власть, которая действует против евроинтеграции, против прав человека, а также против того курса, который в ее программе декларируется, и есть оппозиция, которая хочет вернуть Украину на европейские рельсы, установить свободу слова, свободу предпринимательства, прозрачность принятия решений во власти. По сути, это черно-белая картинка », - заявил Кириленко.