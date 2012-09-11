Кириленко: у Ющенко игра - «отними голоса у объединенной оппозиции»

Политическая сила Виктора Ющенко «Наша Украина», которая идет на выборы отдельно, имеет целью лишь отобрать голоса у Объединенной оппозиции. Но эта игра ничем не закончится, а только подтвердит ситуацию, что страна идет путем четкого разделения на власть и оппозицию. Об этом в интервью «5 канала» заявил народный депутат (НУ-НС) Вячеслав Кириленко.

«У Ющенко может быть одна игра «отними голоса у объединенной оппозиции», больше ничем эта игра не закончится. Наличие вот этих сил, которые призваны лишь отобрать по частям голоса от объединенной оппозиции, только подтвердит, что сейчас ситуация в стране выходит на принципиальный водораздел: есть власть, которая действует против евроинтеграции, против прав человека, а также против того курса, который в ее программе декларируется, и есть оппозиция, которая хочет вернуть Украину на европейские рельсы, установить свободу слова, свободу предпринимательства, прозрачность принятия решений во власти. По сути, это черно-белая картинка », - заявил Кириленко.