В результате серии взрывов в Ираке погибли по меньшей мере 34 человека
14:20, 09 сентября 2012Политика
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По меньшей мере 34 человека погибли в Ираке в результате серии взрывов, прогремевших в разных частях страны.
Взрывы прогремели по всей стране
Как сообщает РИА «Новости», всего произошло около 16 терактов.
Один из самых серьезных инцидентов, по данным СМИ, произошел в районе Киркука на севере страны. Число погибших составило не менее 11, еще около 17 человек получили ранения.
Два заминированных автомобиля взорвались в городе Насирия, расположенном в 300 километрах к югу от Багдада.
Одно из взрывных устройств сработало рядом со зданием французского консульства, при этом один охранник погиб, еще четверо получили ранения.
Теракты произошли также в городах Самарра, Басра и Туз-Хурмату.
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