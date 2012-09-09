В результате серии взрывов в Ираке погибли по меньшей мере 34 человека

Как сообщает РИА «Новости», всего произошло около 16 терактов.

Один из самых серьезных инцидентов, по данным СМИ, произошел в районе Киркука на севере страны. Число погибших составило не менее 11, еще около 17 человек получили ранения.

Два заминированных автомобиля взорвались в городе Насирия, расположенном в 300 километрах к югу от Багдада.

Одно из взрывных устройств сработало рядом со зданием французского консульства, при этом один охранник погиб, еще четверо получили ранения.

Теракты произошли также в городах Самарра, Басра и Туз-Хурмату.