Член окружкома на Харьковщине заявила, что представляет «Единую Россию» (видео)

Об этом она сказала во время очередного заседания, на котором новозамененные члены комиссии от малоизвестных партий приняли присягу, пишет gazeta.ua.

"По требованию кандидата в депутаты от Объединенной оппозиции Анатолия Дмитриева, председатель ОИК Татьяна Саввова попросила членов комиссии, что присягают, назвать партию, которую новобранцы представляют. Так, на вопрос председательствующей, Ольга Лобова, которая является по документам ЦИК представителем партии "Русь единая" гордо заявила: "Единая Россия", - рассказал политолог Геннадий Григоренко.

"Еще две представительницы, Светлана Гончаренко от "Союза анархистов Украины" и Светлана Завадская, "Народно-трудовой союз Украины", назвали себя презентантами Партии регионов в ОИК. То есть, с учетом "регионала" Ольги Асеевой, их стало по личной самоидентификацией - трое. К счастью, другие рекруты в члены ОИК умели читать: перед каждым из них на столе лежала распечатка списка членов данной комиссии, поэтому почти без ошибок, назвали политические силы которые они "представляют", - добавил Григоренко.