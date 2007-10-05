Лидеры НУ-НС и БЮТ отказались комментировать ход переговоров о коалиции

Переговоры между Блоком Юлии Тимошенко и блоком “Наша Украина – Народная Самооборона” о создании коалиции на сегодня закончились.

Как передает корреспондент УНИАН, переговоры продолжались с 13.00 до 18.00. В переговорах принимали участие со стороны БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО, Александр ТУРЧИНОВ и Иосиф ВИНСКИЙ, а от блока НУ-НС Юрий ЛУЦЕНКО, Вячеслав КИРИЛЕНКО и Борис ТАРАСЮК.

После окончания переговоров лидеры двух политических сил отказались давать какие-либо комментарии представителям СМИ.

Кроме того, они вообще отказались выйти к прессе и покинули здание гостиницы «Хаят» на авто, которые выезжали из подземного паркинга.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе НУ-НС, комментарии будут предоставляться СМИ исключительно после окончательного завершения консультаций.

Предусматривается, что консультации должны продолжиться завтра, однако их время и место пока неизвестны.