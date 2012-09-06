Оппозиция подала в ВАСУ полмиллиона подписей к иску против Януковича

Сегодня утром лидеры Объединенной оппозиции Арсений Яценюк и Александр Турчинов подали в Высший административный суд Украины свыше 500 тысяч подписей граждан, собранных в рамках акции «Украина против Януковича» в поддержку иска о признании противоправными действия действующего Президента Виктора Януковича.

Как передает корреспондент УНИАН, в интервью журналистам А.Яценюк напомнил, что в середине лета представители Объединенной оппозиции обратились в ВАСУ с иском к Президенту В.Януковичу.

«Не удаваясь в юридические подробности, я скажу, что это за иск. Это иск на ложь: все, что Янукович обещал перед президентскими выборами, все им не выполнено», - заявил А.Яценюк и добавил, что суд взял к производству иск, но обратился к истцам с постановлением, чтобы они расшифровали, что означает «правонарушения и преступления Президента Януковича».

«Мы расшифровываем суду, - продолжил А.Яценюк, - весь перечень тех злодеяний, которые действующий Президент Янукович осуществил по отношению к Украине. Когда он шел на выборы, он обещал достойную пенсию и не повышать пенсионный возраст. Он нарушил Конституцию и свои обещания, когда подписал пенсионную реформу. Когда он шел на выборы, он обещал повышение заработных плат и пенсий. Он нарушил Конституцию, когда подписал закон о государственном бюджете. И так же нарушил свои предвыборные обещания. Когда он шел на выборы, он обещал восстановление больниц и школ – он закрыл 1000 школ и 700 больниц. Он нарушил обещания и нарушил Конституцию. Когда он шел на выборы, он еще очень много чего обещал, в результате он захватил власть и фактически страна сегодня находится в экономическом падении».

Как отметил А.Яценюк, таким образом, в своем иске Объединенная оппозиция и еще 500 тысяч граждан, которые своими подписями поддержали этот иск, требуют от ВАСУ рассмотреть иск по существу и вызвать Президента В.Януковича в суд для дачи объяснений.

В свою очередь, А.Турчинов заметил, что собранные подписи сотен тысяч людей свидетельствуют о том, что они прекратили бояться действующей власти. «Сотни тысяч украинцев понимают: да, в Украине сегодня нет правосудия, но мы начинаем процесс, который, рано или поздно, будет завершен, и он будет завершен импичментом действующего Президента, он будет завершен восстановлением правосудия, он будет завершен восстановлением демократии и европейского направления нашей страны. Это начало процесса, который будет иметь точку», - отметил А.Турчинов.