Нацбанк определился с кредитной политикой, но не рассказал как

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил член совета НБУ Василий Горбаль журналистам по итогам заседания.

«Традиционно приняли решение их (Основные принципы – УНИАН) до консультаций, которые еще будут с правительством, не публиковать. После уточнения они будут опубликованы», - сказал В.Горбаль.

В свою очередь член Совета НБУ, министр экономического развития и торговли Украины Петр Порошенко заявил, что Основные принципы на 2013 год полностью корреспондируются с ранее предложенными правительством прогнозными макропоказателями и соответствуют функции Нацбанка по обеспечению стабильности национальной валюты.