От ГПУ требуют возбудить дело против регионала за подкуп избирателей

Гражданское движение «Спільна справа» обратилось в Генеральную прокуратуру с требованием возбудить уголовное дело по факту подкупа избирателей народным депутатом Украины от Партии регионов Владиславом Лукьяновым.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе гражданского движения «Спільна справа».

Как отмечается в сообщении, активистами Донецкого отделения «Спільна справа» в рамках независимого мониторинга парламентских выборов зафиксировано злоупотребление служебным положением и подкуп избирателей на избирательном округе №54.

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Так, сообщает «Спільна справа», «кандидат в депутаты от Партии регионов В.Лукьянов, пребывая в городе Шахтерск Донецкой области, осуществлял подкуп избирателей в роддоме города». В частности, вручал ценные подарки каждой роженице. «Организацией встречи кандидата с избирателями противоправно занимались главный врач роддома и мэр Шахтерска», говорится в сообщении.

В качестве доказательства «Спільна справа» предоставляет видео с этой встречи.

Гражданское движение «Спільна справа» обратилось в Генеральную прокуратуру с требованием возбудить по изложенным фактам уголовное дело по ст. 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление властью или служебным положением) и по ст. 157 УКУ (препятствование реализации избирательного права путем подкупа).

По данным Центральной избирательной комиссии, В.Лукьянов баллотируется в народные депутаты Украины по одномандатному избирательному округу №54.