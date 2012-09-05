От ГПУ требуют возбудить дело против регионала за подкуп избирателей
ГД «Спільна справа» требует от ГПУ возбудить уголовное дело по факту подкупа избирателей депутатом от ПР Лукьяновым.
Гражданское движение «Спільна справа» обратилось в Генеральную прокуратуру с требованием возбудить уголовное дело по факту подкупа избирателей народным депутатом Украины от Партии регионов Владиславом Лукьяновым.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе гражданского движения «Спільна справа».
Как отмечается в сообщении, активистами Донецкого отделения «Спільна справа» в рамках независимого мониторинга парламентских выборов зафиксировано злоупотребление служебным положением и подкуп избирателей на избирательном округе №54.
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Так, сообщает «Спільна справа», «кандидат в депутаты от Партии регионов В.Лукьянов, пребывая в городе Шахтерск Донецкой области, осуществлял подкуп избирателей в роддоме города». В частности, вручал ценные подарки каждой роженице. «Организацией встречи кандидата с избирателями противоправно занимались главный врач роддома и мэр Шахтерска», говорится в сообщении.
В качестве доказательства «Спільна справа» предоставляет видео с этой встречи.
Гражданское движение «Спільна справа» обратилось в Генеральную прокуратуру с требованием возбудить по изложенным фактам уголовное дело по ст. 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление властью или служебным положением) и по ст. 157 УКУ (препятствование реализации избирательного права путем подкупа).
По данным Центральной избирательной комиссии, В.Лукьянов баллотируется в народные депутаты Украины по одномандатному избирательному округу №54.