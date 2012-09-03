Депутаты напоминают Литвину, что сайт ВР ему не принадлежит

Народные депутаты Украины требуют на ближайшем заседании Согласительного совета и Комитета Верховной Рады Украины по вопросам Регламента, депутатской этики и обеспечения деятельности Верховной Рады Украины рассмотреть вопрос о недопустимости использования административного ресурса и служебного положения председателем Верховной Рады Украины Владимиром Литвиным и дать публичную оценку этому факту.

Об этом идет речь в переданном УНИАН обращении к руководству парламента народных депутатов Украины Ирины Геращенко, Ольги Герасимюк, Александра Третьякова, Кирилла Куликова и Виталия Чепиноги.

В частности, депутаты считают необходимым принять решение об упорядочении официального сайта парламента, приведении его в соответствие с его основным назначением – информированием граждан о работе Верховной Рады. Депутаты отмечают, что Верховная Рада недавно выделила значительные средства на обновление официального сайта парламента. Однако, констатируют они, «сегодня официальный сайт больше похож не на информационную страницу о деятельности Верховной Рады Украины, а на персональную страницу председателя ВР В.Литвина». В частности, говорится в обращении, на стартовой странице сайта ежедневно появляется до 10 фотографий председателя Верховной Рады, столько же сообщений о его деятельности и информация о нем. В некоторые дни В.Литвин вообще является единственным героем официальной страницы парламента, другие новости о деятельности депутатов, в том числе законотворческой – просто отсутствуют.

«Даже важная для граждан информация о зарегистрированных новых законопроектах или работе парламентских комитетов, как правило, идет после новостей о поездках и интервью В.Литвина», – констатируют авторы обращения, и отмечают, что «сайт Верховной Рады содержится и финансируется за средства налогоплательщиков, а не за партийные взносы членов Народной партии или личные средства спикера».

По убеждению депутатов, сайт ВР (http://iportal.rada.gov.ua/) должен, в первую очередь, информировать о работе всего парламента, всех комитетов и комиссий Верховной Рады, всех 450 депутатов, а не освещать исключительно деятельность председателя.

Народные депутаты считают «некорректным» наполнение официального сайта парламента в период избирательной кампании новостями, которые не имеют «никакого отношения к депутатской деятельности господина Литвина, а освещают исключительно его работу как кандидата в депутаты по мажоритарному округу». При этом, отмечают они, другие депутаты, которые в настоящее время баллотируются по мажоритарному округу, не имеют подобных "новостей" о своей работе в округе на официальном сайте Верховной Рады.

Авторы обращения требуют от В.Литвина «прекратить использовать парламентские СМИ как личные медиа, отказаться от практики применения админресурса относительно использования сайта Рады».

По убеждению группы народных депутатов, «это будет соответствовать мировой практике и будет честно по отношению к избирателям».

Как сообщал УНИАН, сегодня, 3 сентября, председатель Верховной Рады Украины В.Литвин отрицал, что использует административный ресурс во время ведения избирательной кампании.