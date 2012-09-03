«Битва за язык: станет ли русский язык региональным в столице?» - эфир «Киевского форума»

4 сентября 2012 года в 19.30 начнётся выпуск социального ток-НЕшоу «Киевский форум» с Реной Назаровой в эфире Киевской государственной региональной телерадиокомпании (ул. Крещатик, 26).

Тема эфира: «Битва за язык: станет ли русский язык региональным в столице?».

К участию в программе приглашены:

Владимир Зубанов, заместитель председателя фракции ПР в ВР Украины, председатель подкомитета ВР Украины по вопросам по вопросам культуры и духовности;

Анатолий Толстоухов, первый заместитель председателя Киевской городской организации ПР, почетный президент Фонда содействия развитию искусств;

Евгений Сверстюк, доктор философии, главный редактор газеты «Наша вера»;

Мария Ионова, депутат Киевсовета, фракция «УДАР», член Постоянной комиссии Киевсовета по вопросам гуманитарной политики;

Руслан Бортник, глава ВОО «Правозащитная организация «Общая Цель», член Рабочей группы при КМУ по совершенствованию ЗУ «Об основах государственной языковой политики»;

Евгений Копатько, социолог;

Сергей Толстов, директор Института политического анализа и международных исследований;

Алексей Омельяненко, председатель фракции ПР в Киевсовете;

эксперты, журналисты и неравнодушные киевляне.

Аккредитация для журналистов по тел.: (066)405-14-55 до 15.00 4 сентября (Бойко Юлия).