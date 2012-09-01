На школьном празднике Януковича поблагодарили за рекорд

Как сообщает пресс-служба Президента, В.Янукович поздравил детей, их родителей и педагогов с началом нового учебного года, перерезал символическую ленту и осмотрел помещения обновленной школы, в частности, компьютерный класс, спортзал, актовый зал и один из лингафонных кабинетов.

Председатель Киевской горгосадминистрации Александр Попов доложил Президенту о проведенных в рамках реконструкции работах. Президент также передал директору школы Александру Колосенко сертификат на современное компьютерное оборудование.

Народная артистка Украины Ольга Сумская, которая в прошлом году обратилась к В.Януковича с просьбой поспособствовать в решении вопроса относительно завершения реконструкции учебного заведения, поблагодарила главу государства за помощь. «За полгода восстановить школу – это абсолютный рекорд. Мы благодарны Президенту за его чуткость, доброту, за его небезразличие», - сказала актриса.

Со своей стороны В.Янукович поблагодарил О.Сумскую за то, что она вложила в эту школу «часть своей души, сердца, любви к детям». «Я хотел бы поздравить всех с тем, что мы сегодня вместе способны строить такие учебные заведения, а это значит - наше общее будущее», - сказал он.

Учительница начальных классов школы №106 Леся Мантула рассказала, что в этом году в обновленную школу пришло втрое больше первоклассников, чем в предыдущие годы. Она добавила, что дети с нетерпением ожидали начала учебного года, чтобы учиться в современных, хорошо оборудованных кабинетах.

*** В июне 2011 года во время заседания Общественного гуманитарного совета к Президенту обратилась О.Сумская с просьбой решить вопрос относительно реконструкции столичной школы №106. Президент на заседании поручил министру образования и науки Дмитрию Табачнику решить вопрос с завершением ремонта заведения.

Школа рассчитана на 600 учеников, имеет современный актовый зал и два спортзала. Оборудована компьютеризованная библиотека с читальным залом и четыре компьютерных кабинета. Также предусмотрено помещение для шахматной и теннисной студий.