Харьковский облсовет сообщает, что русский язык является региональным в области

Как передает корреспондент УНИАН, за соответствующее решение проголосовало 98 депутатов Харьковского областного совета (против проголосовали 3 депутата).

Депутаты из фракции «Батькивщина» в Харьковском облсовете во время голосования по языковому закону покинули сессионный зал.

В решении облсовета отмечается, в частности, что отныне на территории Харьковской области акты местных органов государственной власти и местного самоуправления принимаются на государственном языке или русском, и официально публикуются на этих языках.

Должностные и служебные лица обязаны владеть государственным и русским языками, говорится в документе.

Решением также гарантируется гражданам право на получение образования на государственном и русском языках, а также свободное использование русского языка в сфере культуры.

Областной совет также информирует, что отныне маркировка товаров, инструкций по применению и т.д. выполняется на двух языках, рядом с топонимом на государственном языке воспроизводится его соответствие на русском языке.

Областной совет также предложил местным советам области принять все меры для развития, использования и защиты русского языка как регионального в Харьковской области, а также других региональных языков, количество носителей которых на территории соответствующей административно-территориальной единицы составляет 10% и более от численности ее населения.

Харьковский областной совет обратился к облгосадминистрации с просьбой разработать меры по защите и развитию русского языка как регионального в области.

Председатель Харьковского областного совета Сергей Чернов во время обсуждения вопроса, отвечая на реплики и выступления депутатов от фракции «Батькивщина», подчеркнул, что на введение языкового закона в Харьковской области «ни одной копейки из областного бюджета не будет использовано».

С.Чернов отметил, что необходимые для внедрения этого решения меры были приняты в 2006 году, когда Харьковский областной совет уже принимал решение о предоставлении русскому языку специального статуса.

Во время обсуждения вопроса председатель Харьковской облгосадминистрации Михаил Добкин, ссылаясь на данные последней переписи населения, отметил, что более 44% населения Харьковской области признало русский язык родным.

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Как сообщал УНИАН, 3 июля 2012 года Верховная Рада приняла Закон ”О принципах государственной языковой политики”, что вызвало волну протестов во всей Украине. Оппозиция заявляла, что закон принят с существенными нарушениями. Закон разрешает использовать в официальном делопроизводстве не украинский язык, а тот, на котором в этом регионе разговаривает не менее 10% жителей.

В Харькове с 3 июля продолжается бессрочная акция протеста против языкового закона.

20 августа Харьковский городской совет предоставил русскому языку в Харькове статус регионального.

Сегодня, 30 августа, в Харькове сторонники и противники «языкового закона» пикетируют сессию облсовета. В пикете от КПУ принимают участие около 50 чел., в пикете ВО «Свобода» - также около 50 чел. Кроме того, пикет сторонников Объединенной оппозиции насчитывает более 100 чел.