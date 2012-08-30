Харьковский облсовет сообщает, что русский язык является региональным в области
Харьковский областной совет сообщает гражданам, местным органам исполнительной власти и органам местного самоуправления, что на территории Харьковской области русский язык является региональным, на него распространяются меры, предусмотренные Законом Украины «О принципах государственной языковой политики».
Как передает корреспондент УНИАН, за соответствующее решение проголосовало 98 депутатов Харьковского областного совета (против проголосовали 3 депутата).
Депутаты из фракции «Батькивщина» в Харьковском облсовете во время голосования по языковому закону покинули сессионный зал.
В решении облсовета отмечается, в частности, что отныне на территории Харьковской области акты местных органов государственной власти и местного самоуправления принимаются на государственном языке или русском, и официально публикуются на этих языках.
Должностные и служебные лица обязаны владеть государственным и русским языками, говорится в документе.
Решением также гарантируется гражданам право на получение образования на государственном и русском языках, а также свободное использование русского языка в сфере культуры.
Областной совет также информирует, что отныне маркировка товаров, инструкций по применению и т.д. выполняется на двух языках, рядом с топонимом на государственном языке воспроизводится его соответствие на русском языке.
Областной совет также предложил местным советам области принять все меры для развития, использования и защиты русского языка как регионального в Харьковской области, а также других региональных языков, количество носителей которых на территории соответствующей административно-территориальной единицы составляет 10% и более от численности ее населения.
Харьковский областной совет обратился к облгосадминистрации с просьбой разработать меры по защите и развитию русского языка как регионального в области.
Председатель Харьковского областного совета Сергей Чернов во время обсуждения вопроса, отвечая на реплики и выступления депутатов от фракции «Батькивщина», подчеркнул, что на введение языкового закона в Харьковской области «ни одной копейки из областного бюджета не будет использовано».
С.Чернов отметил, что необходимые для внедрения этого решения меры были приняты в 2006 году, когда Харьковский областной совет уже принимал решение о предоставлении русскому языку специального статуса.
Во время обсуждения вопроса председатель Харьковской облгосадминистрации Михаил Добкин, ссылаясь на данные последней переписи населения, отметил, что более 44% населения Харьковской области признало русский язык родным.
***
Как сообщал УНИАН, 3 июля 2012 года Верховная Рада приняла Закон ”О принципах государственной языковой политики”, что вызвало волну протестов во всей Украине. Оппозиция заявляла, что закон принят с существенными нарушениями. Закон разрешает использовать в официальном делопроизводстве не украинский язык, а тот, на котором в этом регионе разговаривает не менее 10% жителей.
В Харькове с 3 июля продолжается бессрочная акция протеста против языкового закона.
20 августа Харьковский городской совет предоставил русскому языку в Харькове статус регионального.
Сегодня, 30 августа, в Харькове сторонники и противники «языкового закона» пикетируют сессию облсовета. В пикете от КПУ принимают участие около 50 чел., в пикете ВО «Свобода» - также около 50 чел. Кроме того, пикет сторонников Объединенной оппозиции насчитывает более 100 чел.