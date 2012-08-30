Возле Харьковского облсовета - три пикета под разными флагами

Как передает корреспондент УНИАН, на площади Свободы напротив Дома Советов проходит пикет КПУ, в котором принимают участие около 50 человек, пикет ВО «Свобода», в котором принимают участие также около 50 человек, и пикет сторонников Объединенной оппозиции, на котором присутствует более 100 человек.

Активисты КПУ держат флаги партии и транспаранты с надписями: «Русскому языку – статус государственного», «Двуязычие – гарантия единства Украины», «Национализму – нет, двуязычию – да», «Защитим право жителей Слобожанщины пользоваться русским языком».

Сторонники КПУ требуют доработать языковой закон и предоставить русскому языку статус государственного, а не регионального. Но, по их мнению, этот вопрос должен решаться на Всеукраинском референдуме, а не в парламенте.

Активисты ВО «Свобода» держат национальные флаги и флаги с символикой партии. Люди заявляют, что языковой закон является антинациональным и его нужно отменить. Противники языкового закона скандируют: «Позор!», «Банду прочь!».

По мнению председателя облорганизации «Свобода» Игоря Швайки, русификация Украины будет продолжаться, пока в стране не появится национальная власть.

Сторонники Объединенной оппозиции держат национальные флаги, флаги ВО «Батькивщина» и политической партии «Наша Украина», а также транспаранты с надписями: «Нет языковому расколу Украины», «Единый язык – единое государство».

Сторонники Объединенной оппозиции требуют от облсовета не утверждать за русским языком статуса региональной.

Спикеры всех трех пикетов говорят одновременно, пытаясь перекричать друг друга.

Сторонники КПУ используют звукоусиливающую аппаратуру. Пикет КПУ отделен кордоном милиции от пикетов ВО «Свобода» и Объединенной оппозиции.

Справка УНИАН. Сегодня в 10.00 началась сессия Харьковского областного совета, на которой будет решаться вопрос о предоставлении русскому языку статуса регионального в отдельных районах области.