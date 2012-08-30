Янукович 1 сентября пойдет в киевскую школу
10:25, 30 августа 2012Политика
1513
В субботу, 1 сентября, Президент Украины Виктор Янукович в Киеве примет участие в торжественном открытии реконструированной специализированной школы №106 І-ІІІ ступеней с углубленным изучением иностранных языков.
Янукович поздравит столичных школьников
Об этом сообщает пресс-служба Президента Украины.
Аккредитация представителей СМИ на мероприятие проводится до 12:00 31 августа по тел. (44) 255-63-18, 255-64-50.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter