Янукович 1 сентября пойдет в киевскую школу

В субботу, 1 сентября, Президент Украины Виктор Янукович в Киеве примет участие в торжественном открытии реконструированной специализированной школы №106 І-ІІІ ступеней с углубленным изучением иностранных языков.

Об этом сообщает пресс-служба Президента Украины. Аккредитация представителей СМИ на мероприятие проводится до 12:00 31 августа по тел. (44) 255-63-18, 255-64-50.

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