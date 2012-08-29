Комитет избирателей: ситуация с Сацюком зашла в тупик

Председатель Комитета избирателей Украины Александр Черненко заявляет о необходимости разрешения юридической коллизии, которая возникла вокруг решения Высшего административного суда Украины относительно отмены регистрации кандидата в народные депутаты, бывшего первого заместителя председателя СБУ Владимира Сацюка.

Об этом А.Черненко заявил в комментарии УНИАН.

"Здесь действительно некий юридический клинч, ситуация зашла в тупик. Если ЦИК считает его кандидатом, то фактически ЦИК, как организатор выборов, будет его вносить в бюллетень. Если кто-то в этом увидит нарушение, то это опять может стать предметом следующих судебных исков и обжалований", - сказал А.Черненко.

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Председатель КИУ подчеркнул, что суд в своем решении должен был обязать ЦИК рассмотреть вопрос относительно отмены регистрации В.Сацюка. "В выборах всегда была коллизия, когда суды отменяли решение ЦИК. Но суд в своем решении обязывал ЦИК принять решение. Однако были и случаи, когда суд в своем решении отменял решение окружных комиссий или ЦИК и всегда шел спор - прекращает это решение автоматически свое действие или все-таки комиссия должна дополнительно отменить регистрацию. Сейчас очень трудно сказать", - отметил он.

По его словам, этот вопрос должен быть разрешен как можно быстрее, потому что в ближайшие дни планируется утверждение формы бюллетеней. "От этого зависит, будет фамилия Сацюка в бюллетене или нет. Если ЦИК не отменит до этого времени, он будет в бюллетене. Но это можно сделать и позже и поставить печать "выбыл". Но здесь действительно нужно разрешить юридическую коллизию", - убежден А.Черненко.

В свою очередь представитель В.Сацюка Марина Компанец сообщила, что В.Сацюк не планирует обращаться с заявлением в ЦИК об отмене его регистрации кандидатом в депутаты. "Суд в своем решении не обязал ни одну из сторон совершить определенные действия - ни нас, ни ЦИК. Своим постановлением Высший административный суд не поставил точку в деле. Он отменил решение ЦИК в части регистрации, но в соответствии с законом, регистрация или отмена регистрации является полномочиями только ЦИК", - объяснила она.

Как сообщал УНИАН, заместитель председателя ЦИК Андрей Магера 28 августа заявил, что Центральная избирательная комиссия пока не планирует рассматривать вопрос об отмене регистрации кандидатом в народные депутаты бывшего первого заместителя председателя СБУ Владимира Сацюка из-за юридических неточностей в решении Высшего административного суда от 24 августа.

Заместитель председателя ЦИК подчеркнул, что ВАСУ в своем решении должен был установить и признать факт непроживания В.Сацюка на протяжении 5 лет в Украине и на основании этого обязать Центризбирком рассмотреть вопрос отмены регистрации его кандидатом в депутаты.

"Сейчас в юридической плоскости возникает очень много вопросов", - отметил А.Магера. По его словам, фактически суд отменил регистрацию В.Сацюка кандидатом в народные депутаты, но де-юре это лицо остается кандидатом.

24 августа Высший административный суд Украины подтвердил законность постановления и отдельного постановления Киевского апелляционного административного суда относительно отмены регистрации В.Сацюка кандидатом в народные депутаты и противоправности действий заместителя председателя ЦИК А.Магеры и члена комиссии Валерия Шелудько во время подготовки к рассмотрению на заседании комиссии вопроса о регистрации В.Сацюка.