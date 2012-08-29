Экс-министр Тимошенко подумывает пойти в президенты

Об этом он заявил в интервью газете "Известия в Украине".

"В этих парламентских выборах я принимать участия не смогу. Действующий закон о выборах народных депутатов не позволяет мне этого сделать. Но буду готовиться к президентским. У меня уже есть команда, программа, и, самое главное — желание по-новому строить Украину.", - сказал он.

Экс-министр также отметил, что сегодняшняя Украина — совсем другая страна, нежели та, которую он оставил в 2010 году.

"Когда смотришь на все, что творится со стороны, очевидно, что народ уже сыт по горло нынешними политиками и партиями. Нужна кардинальная смена политической элиты. В новом парламенте должно появиться до 70% новых лиц. Украине не нужно 170 партий. Есть явные лидеры. Для так называемого демократического лагеря это особенно важно", - отметил он.

Напомним, полтора года назад Богдан Данилишин получил политическое убежище в Чехии. Сегодня он работает в университете, читает лекции в Мюнхене и Праге и руководит общественной организацией.