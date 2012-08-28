Эксперт не исключает, что газовый кризис зимой может повториться

Об этом в комментарии Gazeta.ua сказал эксперт, директор энергетических программ центра "Номос" Михаил Гончар. Он убежден, что проблемы с энергоснабжением могут возникнуть только со стороны России, как это было прошлой зимой.

"Если вспомним начало этого года - конец января, начало февраля, когда элементарно Россия оказалась не в состоянии обеспечить выполнение своих контрактных обязательств перед европейскими клиентами. У них просто на пике потребления, когда была низкая температура в России и Европе, не хватило ресурсов газа ", - пояснил эксперт.

Он добавил: "Ситуация, в принципе, может повториться, поскольку газодобыча в Западной Сибири стремительно падает. И конечно, как и в этом году, так и в предыдущие годы, Россия сразу показывала пальцем в сторону Украины, что, мол, "там воруют газ, мы поставляем его в Европу, а его недополучают". Это традиционная тактика россиян, поэтому они снова могут показать в сторону Украины в случае возникновения определенных проблем. Обвинить "Нафтогаз"

В то же время, по мнению Гончара, Европа может уже не поверить подобным заявлениям России.

"Ситуация может быть крайне неоднозначной. Все зависит от того, какой будет зима в этом году - будет ли она аномально холодной, или обычной, или теплой. Тогда сложнее провоцировать газовые кризисы, а это традиционный для России инструмент внешней политики ", - подчеркнул Гончар.