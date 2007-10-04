Что бы там Ющенко не говорил, НУ-НС будет действовать по своему плану

"Наша Украина" – "Народная Самооборона" не пересматривала свое решение о создании демократической коалиции с Блоком Юлии Тимошенко в парламенте в связи с последними заявлениями президента Виктора Ющенко.

Об этом в эфире 5 канала сказал член НУНС Юрий Павленко, который отметил, что встречался в среду с одним из лидеров НУНС Вячеславом Кириленко.

"Наше решение (о создании коалиции с БЮТ) – неизменное, и вчера оно было подтверждено на заседании президиума "Народного Союза "Наша Украина", - сказал он.

По убеждению Павленко, в своем заявлении о создании коалиции президент имел в виду необходимость конструктивного сотрудничества демократической коалиции с оппозицией, в которой должна оказаться Партия регионов.

Одним из шагов такого диалога он назвал принятие закона об оппозиции.

Украинская правда