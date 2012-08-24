Янукович все верит, что Украина избавится от энергетической зависимости
18:23, 24 августа 2012Политика
5433
Президент Украины Виктор Янукович уверен, что Украина избавится от тотальной энергетической зависимости.
Янукович надеется на углероды и недра шельфа
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на торжествах по случаю Дня Независимости Украины.
«Уверен, что в перспективе Украина избавится от тотальной энергетической зависимости от иностранных поставщиков энергоносителей», - сказал В.Янукович.
Президент подчеркнул, что энергетическая безопасность все больше становится синонимом независимости и суверенитета государства. «Мы должны сделать прорыв в решении наших энергетических проблем», - сказал В.Янукович. Он напомнил, что Украина имеет большие запасы метана и сланцевого газа, месторождения углеводородов на шельфе Черного моря, к разработке которых привлекаются иностранные компании и инвестиции.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter