Янукович все верит, что Украина избавится от энергетической зависимости

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на торжествах по случаю Дня Независимости Украины.

«Уверен, что в перспективе Украина избавится от тотальной энергетической зависимости от иностранных поставщиков энергоносителей», - сказал В.Янукович.

Президент подчеркнул, что энергетическая безопасность все больше становится синонимом независимости и суверенитета государства. «Мы должны сделать прорыв в решении наших энергетических проблем», - сказал В.Янукович. Он напомнил, что Украина имеет большие запасы метана и сланцевого газа, месторождения углеводородов на шельфе Черного моря, к разработке которых привлекаются иностранные компании и инвестиции.