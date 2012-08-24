На одно место в белорусском парламенте претендуют 3,63 кандидата

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, об этом сообщила на пресс-конференции председатель Центризбиркома Лидия Ермошина.

«Это на 90 человек больше, чем на парламентских выборах 2008 года. Самым крупным является партийное представительство – 206 человек. В 2008 году партии представляли только 50 кандидатов», - отметила Л.Ермошина.

По ее словам, лидерами по зарегистрированным кандидатам стали Либерально-демократическая партия – более 70 кандидатов и Объединенная гражданская партия – 35 кандидатов.

«122 претендентам в регистрации отказано. Девять сами сняли свои кандидатуры, из них пятеро представляли политические партии, причины отказа они не указали», - отметила председатель ЦИК Беларуси.

Кроме того, образовалось четыре безальтернативных округа: по одному – в Гродненской и Брестской областях и два – в Минской. «Однако по ходу избирательной кампании количество таких округов может увеличиться. В 2008 году безальтернативных округов было 16», - сказала Л.Ермошина.

Она также отметила, что в ЦИК поступило около 20 жалоб на отказы в регистрации кандидатами в депутаты.

«Сегодня последний день подачи таких жалоб. Их рассмотрение начнется 28 августа в 11.00 на заседании ЦИК. Сколько всего жалоб будет подано, сказать трудно», - сказала Л.Ермошина.

По ее словам, избирательная кампания в Беларуси проходит достаточно предсказуемо.

«Очень позитивно сработали все новшества. ОБСЕ, например, советовала упростить выдвижение от партий. Как итог изменений – рост кандидатов от партий в четыре раза. Также упростилась подача декларации – небольшие ошибки не приводят к отказам в регистрации», - подчеркнула Л.Ермошина.

Основной день голосования на выборах депутатов Палаты представителей Беларуси – 23 сентября. До этого в течение пяти дней будет проходить досрочное голосование.