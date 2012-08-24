Янукович любой ценой Украину в ЕС не поведет

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на торжествах по случаю Дня Независимости Украины.

Президент подчеркнул, что в последнее время Украина сделала многое для своей интеграции в Европейский Союз, в том числе парафировала соглашение об ассоциации и зоне свободной торговли.

«Теперь мы ждем понимания со стороны наших европейских партнеров, поскольку воспринимаем этот процесс как дорогу с двусторонним движением», – заметил В.Янукович.

"Мы уверенно прокладываем дорогу к построению современного европейского государства. Но это чрезвычайно сложный процесс. Мы ищем свою дорогу к сообществу развитых государств, но интеграции любой ценой: за счет потери независимости, экономических или территориальных уступок, за счет разрешения вмешиваться во внутренние дела - такой путь мы никогда не воспринимали и не воспримем", - подчеркнул Президент.