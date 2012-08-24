Януковича уже поздравили Обама, Елизавета II, Ху Цзиньтао и Путин

В адрес Президента Украины Виктора Януковича поступают поздравления лидеров иностранных государств по случаю Дня Независимости Украины.

Как сообщает пресс-служба главы государства, свои поздравления направили Президент Российской Федерации Владимир Путин, Президент Соединенных Штатов Америки Барак Обама, Королева Великобритании Елизавета II, Председатель Китайской Народной Республики Ху Цзиньтао. С Днем Независимости Президента Украины поздравили Федеральный президент Австрийской Республики Гайнц Фишер, Президент Республики Хорватия Иво Йосипович, Президент Черногории Филипп Вуянович, Президент Республики Корея Ли Мйон Бак, Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, Президент Азербайджана Ильхам Алиев, Президент Таджикистана Эмомали Рахмон, Президент Киргизстана Алмазбек Атамбаев, Король Саудовской Аравии Абдалла бин Абдулазиз Аль Сауд, Король Швеции Карл ХVІ Густав, премьер-министр Королевства Бахрейн Халифа бин Салман аль-Халифа, другие высокопоставленные должностные лица.

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