Магера считает сегодняшнее решение позором для судебной системы
Заместитель председателя ЦИК Андрей Магера считает принятое сегодня ВАСУ решение по результатам рассмотрения его жалобы позором для судебной системы Украины.
Как передает корреспондент УНИАН, таким образом А.Магера прокомментировал сегодняшнее судебное решение о противоправности его действий и действий его коллеги Валерия Шелудько при регистрации бывшего первого заместителя председателя СБУ Владимира Сацюка кандидатом в депутаты.
"С юридической точки зрения я, честно говоря, удивлен подобным решением. Как только я получу копию этого решения, я обязательно доведу его до сведения общественности, чтобы все посмотрели, каким образом якобы нарушения регламента (деятельности ЦИК. - УНИАН) действий членов Центральной избирательной комиссии признаются незаконными ", - сказал Магера.
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Заместитель председателя ЦИК подчеркнул, что полномочия членов ЦИК определяются только Законом о Центральной избирательной комиссии. "Этот перечень полномочий не может расширяться, сужаться регламентом Центральной избирательной комиссии, утвержден актом ЦИК, а именно постановлением", - добавил он.
А.Магера сообщил, что сейчас изучит возможность обжалования этого решения в Европейском суде по правам человека.
"Буду изучать возможность для такого обращения", - отметил он.