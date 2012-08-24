Магера считает сегодняшнее решение позором для судебной системы

Как передает корреспондент УНИАН, таким образом А.Магера прокомментировал сегодняшнее судебное решение о противоправности его действий и действий его коллеги Валерия Шелудько при регистрации бывшего первого заместителя председателя СБУ Владимира Сацюка кандидатом в депутаты.

"С юридической точки зрения я, честно говоря, удивлен подобным решением. Как только я получу копию этого решения, я обязательно доведу его до сведения общественности, чтобы все посмотрели, каким образом якобы нарушения регламента (деятельности ЦИК. - УНИАН) действий членов Центральной избирательной комиссии признаются незаконными ", - сказал Магера.

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Заместитель председателя ЦИК подчеркнул, что полномочия членов ЦИК определяются только Законом о Центральной избирательной комиссии. "Этот перечень полномочий не может расширяться, сужаться регламентом Центральной избирательной комиссии, утвержден актом ЦИК, а именно постановлением", - добавил он.

А.Магера сообщил, что сейчас изучит возможность обжалования этого решения в Европейском суде по правам человека.

"Буду изучать возможность для такого обращения", - отметил он.