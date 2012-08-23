Посол Германии обсудил с главой ЦИК отказ в регистрации Тимошенко и Луценко

Как сообщили УНИАН в секретариате ЦИК, встреча состоялась сегодня по просьбе посла ФРГ и была посвящена вопросам организации парламентских выборов в Украине.

К.Вайль, который недавно приступил к исполнению своих обязанностей в Украине, отметил, что со стороны Европейского Союза и Берлина существует большая заинтересованность относительно выборов народных депутатов Украины, и в связи с этим поставил пакет соответствующих вопросов. В частности, вопрос об отказе зарегистрировать Ю.Тимошенко и Ю.Луценко и влияние этого решения ЦИК на легитимность предстоящих выборов.

В связи с этим В.Шаповал отметил, что содержание закона о выборах народных депутатов “повлекло отказ в регистрации кандидатами в народные депутаты упомянутых политиков, которые имеют судимость. Ведь ЦИК не мог игнорировать соответствующую норму».

«Хотя некоторые отечественные и зарубежные комментаторы трактуют действия Комиссии в этом контексте как ошибочные. Они считают, что согласно Конституции эти два лица должны были получить статус кандидатов в народные депутаты. По моему же мнению, ЦИК в данном случае действовала законно», - сказал В.Шаповал. Он отметил, что если бы Комиссия приняла другое решение, то выглядела бы непосредственным и, соответственно, заинтересованным участником политического процесса.