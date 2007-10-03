ЦИК обработал 99,70% протоколов
17:29, 03 октября 2007Политика
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Против всех - 2,73%
По данным Центральной избирательной комиссии, по состоянию на 17.04, обработано 99,70% протоколов участковых избирательных комиссий.
Как передает корреспондент УНИАН, согласно последним данным ЦИК, за Партию регионов проголосовали 34,30% избирателей, за Блок Юлии Тимошенко - 30,77%, за блок “Наша Украина – Народная Самооборона” – 14,18%, за Коммунистическую партию Украины – 5,38%, за Блок Литвина – 3,96%, за Социалистическую партию Украины – 2,86%.
Не поддержали ни одну из политических сил 2,73% избирателей.
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