ЦИК встанет на защиту Магеры и Шелудько

Центральная избирательная комиссия планирует завтра обратиться в Высший административный суд Украины с жалобой на решение Киевского апелляционного административного суда, которым действия членов комиссии Андрея Магеры и Валерия Шелудько по подготовке решения ЦИК о регистрации бывшего первого заместителя председателя СБУ Владимира Сацюка кандидатом в народные депутаты признаны противоправными.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил член Центральной избирательной комиссии Михаил Охендовский.

«Завтра завершается срок для апелляционного обжалования этого решения. Я хотел бы воздержаться от оценки решения суда. Свою позицию Центральная избирательная комиссия, безусловно, изложит в апелляционной жалобе, и завтра такая апелляционная жалоба будет подаваться в Высший административный суд Украины», - сказал М.Охендовский.

По его словам, сегодня на совещании в ЦИК обсуждался этот вопрос, и все члены комиссии пришли к выводу, что в действиях А.Магеры и В.Шелудько нет нарушений, на которые указал суд в своем постановлении.

«Следовательно, у нас есть все основания, равно как и у наших коллег, обратиться с соответствующими апелляционными жалобами», - отметил он.

При этом М.Охендовский подчеркнул, что ЦИК в своей жалобе не будет защищать право В.Сацюка на регистрацию кандидатом.

«Мы исходим из того, что он (В.Сацюк - УНИАН) был третьей стороной по делу и сам может действовать в соответствии с гарантированными Конституцией и предусмотренными правами и свободами», - отметил член ЦИК.

«ЦИК будет обжаловать решение суда только в части квалификации действий наших коллег», - отметил М.Охендовский.

Он также допустил, что с отдельными жалобами в Высший админсуд Украины обратятся также члены ЦИК А.Магера и В.Шелудько.

Как сообщали СМИ, вечером 19 августа Киевский апелляционный административный суд отменил решение ЦИК от 3 августа о регистрации бывшего первого заместителя председателя СБУ В.Сацюка кандидатом в депутаты. Основанием для отмены регистрации В.Сацюка стало непроживание его на территории Украины на протяжении последних пяти лет.

Суд также признал противоправными действия двух членов Центризбиркома от оппозиции – А.Магеры и В.Шелудько при подготовке к рассмотрению на заседании ЦИК вопроса о регистрации кандидатом в депутаты в 62-м округе В.Сацюка.

Сегодня А.Магера заявил, что подаст в ВАСУ апелляционную жалобу на решение Киевского апелляционного админсуда, который признал противоправными его действия во время регистрации В.Сацюка кандидатом в народные депутаты.