СМИ: Украинские дипломаты в Швеции плюют на местные законы
12:58, 18 августа 2012Политика
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В Стокгольме у дипломатов разных стран за полгода накопилось около 600 парковочных штрафов, которые они отказываются оплатить. Больше всего нарушений у сотрудников посольств России, Китая и Украины.
Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на Шведское радио.
МИД контактирует с посольствами, которые не соблюдают шведских законов, но не может заставить их платить, поскольку существует дипломатический иммунитет.
Местные законодатели призывают к изменениям в законодательстве, которые бы сделали невозможным игнорирование штрафов.
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