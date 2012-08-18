СМИ: Украинские дипломаты в Швеции плюют на местные законы

Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на Шведское радио.

МИД контактирует с посольствами, которые не соблюдают шведских законов, но не может заставить их платить, поскольку существует дипломатический иммунитет.

Местные законодатели призывают к изменениям в законодательстве, которые бы сделали невозможным игнорирование штрафов.