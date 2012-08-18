На Полтавщине русский язык не набрал 10%, чтобы стать региональным

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил председатель Полтавского областного совета Иван Момот.

По его словам, власти области и местного самоуправления пока не планируют вводить на своей территории отдельные положения Закона «Об основах государственной языковой политики».

«У нас нет таких больших мест проживания нацменьшинств, где бы можно было сделать их язык региональным», - сказал И.Момот.

Секретарь Полтавского городского совета Оксана Деркач и секретарь Кременчугского горсовета Василий Ивко, также сказали журналистам, что у депутатов обоих городов на данный момент нет планов провести сессии чтобы предоставить какому-либо из языков статус регионального.

По данным И.Момота, в Полтавской области, согласно данным украинской переписи населения 2001 года, проживало 1,630 млн. жителей. Из них: украинцы — 1,481 млн., русские — 117,1 тыс.; другие национальности — 9,8 тыс. Среди них: белорусы — 6,3 тыс., армяне — 2,6 тыс, молдаване — 2,5 тыс, евреи — 1,8 тыс.