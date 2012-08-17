Азаров: надо брать пример не с героев "Бригады", а с олимпийцев

Об этом он заявил в ходе общения с пользователями Facеbook.

"Нашей молодежи надо брать пример не с героев телевизионных фильмов, таких как "Бригада", а с наших олимпийских чемпионов, как своим трудом, своей настойчивостью достичь и славы, и почета, и уважения, и, соответственно, материального вознаграждения. Да и звание олимпийского чемпиона по жизни - это очень высокая честь. Именно поэтому это очень хороший пример для подражания. Но государство, местные органы власти должны создавать условия", - написал Н.Азаров.

В связи с этим он отметил, что необходимо восстанавливать спортивные площадки, строить ледовые арены, спортивные комплексы, создавать возможности детям для занятий спортом.

"Я вспоминаю свое детство. Наша страна тогда восстанавливалась после войны, но практически в каждом дворе была примитивная, но либо футбольная, либо баскетбольная площадка. Не так много средств было затрачено на то, чтобы расчистить достаточно небольшую площадку от мусора и поставить, например, два баскетбольных щита. В городе, где я жил, не было ни одного бассейна, но зато рядом протекала река. На реке был оборудован бассейн, в котором ребята не только учились плавать, но и в том числе учились хорошо плавать. Поэтому всякие ссылки на бедность являются несущественными. Было бы желание у местных органов власти заниматься этим важным делом. А правительство им поможет", - заверил Н.Азаров.