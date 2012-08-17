Симоненко: Программа обеспечения доступным жильем - чистой воды показуха

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил на пресс-конференции в Запорожье народный депутат, руководитель фракции КПУ в парламенте Украины Петр Симоненко, отвечая на вопрос журналистов об инициативах правительства и Президента Виктора Януковича по обеспечению граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, доступным жильем.

«Никогда эта программа (программа, реализуемая правительством – УНИАН) не будет реализована. Это чистой воды показуха... Эффективно решить проблему жилья – обеспечения граждан доступным жильем можно только, если кредиты будут давать непосредственно государственные структуры – Государственный банк или НБУ под 4%-5% годовых», - заявил П. Симоненко.

Как сообщал УНИАН, ранее П. Симоненко заявлял о том, что КПУ предлагает дополнительно создать два государственных банка, которые будет поддерживать промышленность страны.

Справка УНИАН. Кабинет министров Украины своим постановлением №465 от 23 мая т.г. внес изменения в Порядок удешевления стоимости ипотечных кредитов для обеспечения доступным жильем граждан, которые нуждаются в улучшении жилищных условий.

Изменениями в государственный бюджет 2012 года предусмотрено выделение 1 млрд грн на программу частичной компенсации процентной ставки кредитов коммерческих банков гражданам для приобретения жилья.