В ПАСЕ надеются, что вслед за Иващенко освободят Тимошенко и Луценко

Об этом идет речь в заявлении содокладчиков ПАСЕ, переданном УНИАН.

"Освобождение В.Иващенко является важным первым шагом решения вопроса заключенных бывших членов правительства, согласно ожиданиям Ассамблеи, выраженным в резолюции №1862 от 2012 года", - отметили содокладчики.

М.Репс и М.Пурбе-Лунден выразили надежду, что за освобождением В.Иващенко состоится освобождение бывшего министра внутренних дел Украины Юрия Луценко и бывшего премьер-министра Юлии Тимошенко.

"Мы надеемся, что это его освобождение вскоре продолжится освобождением Ю.Луценко и Ю.Тимошенко, пребывание которых в заключении вредит последующей европейской интеграции Украины и бросает тень на подготовку к парламентским выборам", - заявили содокладчики.

Они также еще раз призвали Президента Украины Виктора Януковича решить этот вопрос политическим путем, если суды не смогут до выборов поставить точку в делах бывших членов украинского правительства.

"Ради евроинтеграции Украины и ее демократического развития Ю.Тимошенко и Ю.Луценко должны быть освобождены до выборов, даже, если их процессы обжалования приговоров все еще будут продолжаться", - заявили содокладчики.