Днепропетровщина также получила региональный русский язык

Сегодня депутаты Днепропетровского областного совета на очередной сессии приняли решение о применении на территории области Закона Украины «Об основах государственной языковой политики» - осуществлении мероприятий по развитию, использованию и защите русского языка как регионального, или других языков.

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 109 депутатов из 117 присутствующих в зале.

«Рекомендовать сельским, поселковым, городским советам обеспечить в установленном порядке рассмотрение вопросов по предварительному обсуждению с жителями соответствующих территорий и принятие решений о применении на соответствующих территориях как регионального русского языка, а также других языков», - отмечается в решении облсовета.

Во время обсуждения этого решения против его принятия выступили представители фракции «Батьківщина» и «Фронта Змін».

В ответ депутаты от Партии регионов, которые составляют большинство в Днепропетровском облсовете, обвинили коллег из оппозиции в том, что они в своей работе и быту, преимущественно, применяют русский язык. Но при этом выступают против языкового закона.

«Нужно говорить на русском, а думать на украинском», - заявил в своем выступлении депутат от ПР Валерий Храмцов.

Как заявил журналистам после сессии председатель Днепропетровского облсовета Евгений Удод, сегодняшнее решение облсовета дает возможность местным советам области «проводить действия в рамках закона о региональном статусе языков».

Председатель облсовета не дал конкретного ответа на вопрос журналистов, сколько будет стоить в целом области региональный язык.

«Это решение будет принято после общественных обсуждений и соответствующих решений местных советов», - отметил Е.Удод.

В то же время, председатель днепропетровской областной организации партии «Фронту Змін», депутат Днепропетровского городского совета Андрей Павелко заявил СМИ, что принятое решение фактически предоставляет российский языку статус регионального в Днепропетровской области.

Сегодня перед началом сессии у здания Днепропетровского облсовета состоялся митинг по поводу нового языкового закона Украины.

Большинство его участников, около 100 человек, были под флагами Партии регионов.

В частности, поклонница нового языкового закона заявила в микрофон во время митинга, что в Украине существует два государственных языка.

Также в митинге принимали участие несколько десятков представителей оппозиционных сил, которые сопровождали выступления «регионалов» возгласами «Ганьба!».

Вход в здание Днепропетровского областного совета был отгорожен забором и оцеплен милицией.

Как сообщал УНИАН, статус регионального русскому языку уже предоставили Одесса, Севастополь и Одесская, Донецкая, Запорожская, Херсонская, Луганская области и Крым.