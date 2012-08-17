Защита Луценко обжалует приговор

Как передает корреспондент УНИАН, об этом после судебного заседания в комментарии журналистам заявил адвокат Ю.Луценко Алексей Баганец.

«Этот приговор относительно Луценко является незаконным ни на основании собранных доказательств, ни с учетом исследованных материалов», - сказал он.

А.Баганец отметил, что защита обжалует приговор в апелляционном суде.

Адвокат отметил, что у защиты есть 15 дней для подачи апелляции.

"Она (апелляция) практически готова", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, сегодня Ю.Луценко был приговорен к 2 годам ограничения свободы по делу об организации незаконной слежки во время расследования отравления кандидата в Президенты Виктора Ющенко.

Ранее, 27 февраля 2012 года, Печерский райсуд Киева приговорил Ю.Луценко к 4 годам лишения свободы с конфискацией имущества (643 тыс. грн компенсации МВД за нанесенный вред) за завладение государственным имуществом и превышение служебных полномочий.

16 мая Апелляционный суд Киева признал этот приговор правомерным.

В то же время, 3 июля 2012 года Европейский суд по правам человека признал нарушения по делу Ю.Луценко и обязал Украину выплатить ему 15 тысяч евро компенсации.

Сразу после объявления решения Ю.Луценко обратился к Президенту Украины Виктору Януковичу и генеральному прокурору Виктору Пшонке с требованием выполнить решение Европейского суда, а также привлечь к уголовной ответственности должностных лиц по факту незаконных действий.

Правительственный уполномоченный по делам Европейского суда по правам человека Назар Кульчицкий заявил, что начал подготовку ходатайства об обжаловании решения по делу "Луценко против Украины" в Большой палате Европейского суда по правам человека.