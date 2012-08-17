Судья бубнит приговор Луценко

Как передает корреспондент УНИАН, зал переполнен.

Судья читает очень тихо и невнятно – разобрать можно лишь отдельные слова.

Справка УНИАН. Экс-министра внутренних дел Ю.Луценко, а также бывших сотрудников Департамента уголовного розыска МВД В.Тарасенко и О.Павленова обвиняют в том, что в рамках расследования дела об отравлении политического деятеля В.Ющенко они якобы незаконно продлили до 18 месяцев оперативно-розыскное дело (ОРД) относительно Валентина Давыденко, бывшего водителя экс-заместителя председателя СБУ Владимира Сацюка. Открытие этого ОРД позволяло вести слежку за В.Давыденко и прослушивать его телефонные разговоры, что «нанесло существенный вред охраняемым законом правам, свободам и интересам В.Давыденко», говорится в обвинительном заключении.

В июле Генеральная прокуратура изменила Ю.Луценко, а также В.Тарасенко и О.Павленову обвинение в злоупотреблении служебным положением (ст. 364 Уголовного кодекса) обвинением в служебной халатности (ч. 1 ст. 367 УК), за что предусмотрено наказание до 3 лет лишения свободы.