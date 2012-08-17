Прокуратура получила результаты судмедэкспертизы Тимошенко
Прокуратура объясняет отказ просить о переносе рассмотрения кассации на приговор по газовому делу поступлением в суд результатов судмедэкспертизы состояния здоровья экс-премьер-министра Юлии Тимошенко.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила после заседания Высшего спецсуда представитель государственного обвинения прокурор Оксана Дрогобицкая.
«Нами получено заключение судебной экспертизы о состоянии здоровья Тимошенко, и мы согласились продолжать рассмотрение дела по существу без ее участия», - сказала она.
В то же время прокурор отметила, что сторона защиты Ю.Тимошенко, как и ранее, приводит политические, а не юридические аргументы.
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Защитник Сергей Власенко называет искусственными предыдущие отказы прокуратуры назначить к рассмотрению по существу кассацию на приговор по газовому делу экс-премьер-министру Юлии Тимошенко
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил журналистам после заседания Высшего специализированного суда Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел.
«Сегодняшнее назначение к рассмотрению дела говорит об искусственных отказах прокуратуры начать рассмотрение дела», - сказал С.Власенко.
По его словам, в ходе заседания суда сторона защиты намеренно не использовала никаких политических аргументов, обосновывая свою позицию исключительно экономическими выкладками.
Как отметил С.Власенко, в очередной раз стало очевидным, что Ю.Тимошенко не совершала никакого преступления.