В Донецком облсовете - драка между охранниками и представителями оппозиции

Как передает корреспондент УНИАН, кандидаты в народные депутаты от Объединенной оппозиции по мажоритарным округам г. Донецка Владимир Деркач и Николай Волынко пытались попасть на внеочередную сессию Донецкого областного совета.

Как сообщил журналистам В.Деркач, они хотели «законным путем попасть на сессию», хотели написать заявление с просьбой присутствовать на сегодняшнем заседании, где было намечено рассмотрение вопроса о реализации Закона Украины «Об основах государственной языковой политики» в регионе. Но охрана их не стала слушать и перекрыла дорогу на пути в сессионный зал.

«Я им (охране - УНИАН) предъявил удостоверение кандидата в народные депутаты. Меня не пускали, порвали сумку, дергали за руки, как какого-то преступника. Это было в присутствии депутатов. Они не давали мне возможности войти в сессионный зал», - сказал В.Деркач. Он заявил, что «обязательно обратится в милицию» по поводу инцидента.

В то же время охранник учреждения, который не стал называть свою фамилию, сказал, что ему эти оппозиционные кандидаты в народные депутаты порвали форменную фуражку и повредили руку.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 16 августа, на внеочередной сессии Донецкого областного совета, был рассмотрен единственный вопрос - о реализации Закона Украины «Об основах государственной языковой политики» в регионе и принято решение о предоставлении русскому языку статуса регионального.